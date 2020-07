Notizie del giorno – Lo scandalo di ‘Bonas’ e calciatore nudi in spiaggia, la confessione sulle feste private dei giocatori, bufera Zeman-Atalanta

Le notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 29 giugno.

‘BONAS’ E CALCIATORE NUDI SU UNO SCOGLIO – Sara Croce è una bellezza che non è passata inosservata, è diventata famosa grazie a Paolo Bonolis. Prima è stata protagonista come madre Natura a “Ciao Darwin”, poi come Bonas ad ‘Avanti un altro’. Adesso è finita al centro delle notizie di gossip per un presunto flirt con un calciatore di Serie C. Ecco quanto riporta ‘Dagospia’ che svela dettagli bollenti sul rapporto. “La showgirl per mancanza di show ha raccontato di aver dato il 2 di picche a Cristiano Ronaldo, ma in queste ore sta dando scandalo a Capri per le focose e pubbliche esternazioni con il suo nuovo amore: Gianmarco Fiory, in forza al Gozzano in Serie C. Avvistati su uno scoglio senza veli e travolti da una irrefrenabile passione. Nelle pizzerie dell’isola blu non si parla d’altro”. In alto la FOTOGALLERY con le sexy immagini. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LA CONFESSIONE SULLE FESTE PRIVATE DEI GIOCATORI – Il successo di un calciatore dipende anche dalla professionalità fuori dal campo. In tanti sbagliano e si lasciano andare in atteggiamenti discutibili: è quanto emerso su alcune feste private organizzate e svelate dall’influencer spagnola Amor Romeira. L’ex concorrente del Grande Fratello conferma di essere stata contattata più volte per partecipare ad alcune di queste feste, ma di aver rifiutato. Ecco quanto dichiarato a Telecinco: “Ogni volta che un calciatore ha voglia di far festa, organizza tutto privatamente. Scelgono una casa e poi chiamano attrici, celebrità della televisione, influencer di Instagram”. Il tutto ha un costo. “Molto dipende da quali siano le loro intenzioni. In ogni caso si arriva spesso a bonifici sino a 800 o 900 euro. Devi lasciare il tuo telefono cellulare e le tue cose all’ingresso, fino a quando la giornata è finita e sino a quando non lasci la location, non te lo restituiranno“. La Romeira non ha mai partecipato ma è stata contattata da diversi calciatori, anche del Real Madrid. “Quando sei la moglie di un calciatore devi essere consapevole che potrai prendere una Chanel, avrai una buona casa ma porterai anche delle belle corna”. In alto la FOTOGALLERY dell’influencer. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

BUFERA ZEMAN-ATALANTA – Dopo le dichiarazioni dell’allenatore Zdenek Zeman sull’Atalanta, è arrivata la replica del DG degli orobici Umberto Marino, che ha invitato il boemo a chiedere scusa. Le scuse però non sono arrivate: l’ex tecnico del Pescara afferma infatti che le sue parole sono state strumentalizzate e non alludeva affatto a quello che in tanti hanno pensato. E i tifosi sui social si sono scatenati. Ricostruiamo la vicenda con gli approfondimenti qui di seguito.

Le altre notizie di oggi: