Notizie del giorno – La sportiva che gioca senza mutandine, le accuse a Sarri e all’Inter, gli insulti razzisti all’ex Serie A

Le notizie più importanti della giornata di ieri, venerdì 19 giugno.

LA SPORTIVA CHE GIOCA SENZA MUTANDINE – La confessione è di quelle hot. Paige Spiranac è considerata una delle golfiste più sexy. Fisico mozzafiato, riesce sempre ad attirare l’attenzione sui social. Adesso è arrivata una rivelazione, quella di giocare senza mutandine. “Normalmente non indosso la biancheria intima – le dichiarazioni al podcast ‘Playing A Round’– ma è perché indosso i pantaloncini e sarebbe un numero eccessivo di strati se indossassi tutto. Di solito indosso pantaloncini sotto le gonne o indosso solo pantaloncini… ma non biancheria intima”. La 27enne è molto conosciuta su Instagram, ha 2,6 milioni di fans. Adesso dopo queste frasi, i follower sono destinati ad aumentare. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per guardare alcune sue foto o apri l’articolo.

IL PROCESSO SARRI – Tante e da più parti le accuse al tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Dalla strana ombra alle parole profetiche passando ad un film già visto con Cristiano Ronaldo, ma hanno parlato di lui anche l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli e l’allenatore Galeone.

LE ACCUSE ALL’INTER – Difensore brasiliano, formatosi in Germania e all’apice in Italia. Lucio è uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter di 10 anni fa. Poi un brevissimo periodo alla Juve, ma poco felice. Ha parlato di questo in un’intervista a ‘Il Posticipo‘. “Io non volevo lasciare l’Inter, ma la società voleva cambiare tutto. I giocatori del 2010 sono andati via e chi non lo ha fatto non si allenava con la squadra principale, ma da solo. Chi comandava voleva che ce ne andassimo: non ho mai capito il motivo. Nell’estate 2012 quando sono arrivato in Brasile ha cominciato a chiamarmi ogni 15 minuti Marco Branca per dirmi che dovevo trovare un’altra squadra. Quando le pressioni dell’Inter si sono intensificate un giorno è arrivata la proposta della Juve: la prima volta dissi ‘no’. Quando mancavano cinque giorni alla chiusura del mercato mi ha chiamato Conte. Mi volevano perché Bonucci rischiava una squalifica di due anni per calcioscommesse. Il mio ex rappresentante mi consigliò di andarci visto che l’Inter mi voleva mandare via. Non avevo altre opzioni: la mia famiglia viveva in Italia e decisi di accettare. Nelle prime 2-3 settimane a Torino però ho capito che era stata una scelta sbagliata: andare alla Juve è stato un errore”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

GLI INSULTI RAZZISTI AL CALCIATORE – Accuse shock da parte di Fafa Picault, giocatore del Dallas con un passato nelle giovanili del Cagliari, nei confronti di un tecnico che lo ha allenato in Sardegna: “Il nostro allenatore ai tempi della squadra riserve penso che sia una delle persone peggiori che abbia mai conosciuto – ha rivelato al canale Facebook del club statunitense -. Ogni giorno dovevo fare i conti con lui che mi chiamava scimmia o che mi diceva di tornare nella giungla in Africa. Poi diceva che i giocatori di colore non hanno tecnica e che io ero solo veloce e che dovevo solo correre, che mi avevano comprato solo per correre. In quel periodo mi avevano attaccato delle figurine con una scimmia dentro al mio armadietto e per questo mi capitava di fare a cazzotti almeno due volte a settimana”. (L’ARTICOLO COMPLETO)