Nuovo San Siro, il sindaco Sala frena gli entusiasmi: “Milan e Inter hanno chiesto qualcosa di impossibile”

Dopo le immagini dei giorni scorsi sul progetto per il nuovo San Siro, che facevano presagire a dei passi in avanti importanti in merito alla realizzazione dell’opera, sono arrivate le parole del sindaco Sala a frenare gli entusiasmi. Queste le sue parole sull’argomento nel corso di in un’intervista a ‘Il Giorno‘.

“Accordo vicino o intesa su volumetrie lontana? A questa domanda dovrebbero rispondere Milan e Inter. Perché le squadre hanno ben chiaro qual è il massimo di volumi che il Comune può concedere. I club sanno che quello che hanno chiesto finora è impossibile da accettare. Il nodo fondamentale resta questo. Poi ci sono una serie di procedure da adottare prima di poter arrivare in Consiglio comunale. Un esempio: se proponi un centro commerciale, devi essere autorizzato dalla Regione. Se mi aspetto che la Regione targata centrodestra metta i bastoni tra le ruote al progetto? No. Qual è la posizione di Lega e Forza Italia sul nuovo stadio? Non l’ho ancora capito”.

