“Con un nuovo stadio potrebbero arrivare acquirenti di livello”: le voci sul futuro del Milan

Continuano a circolare voci sul futuro del Milan, soprattutto per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio: è un passo fondamentale per il club rossonero. Il giornalista Fabrizio Biasin, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato delle voci sulla cessione del club, come riporta anche pianetamilan.it. “Per la cessione del Milan tutto passa dalla questione stadio. Con un nuovo San Siro potrebbero arrivare acquirenti di maggiore livello. Oggi vedo difficile che ci possano essere investimenti nel Milan. Quando si bada ai conti difficilmente si raggiungono risultati”.