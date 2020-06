Monaco di Baviera, che notizia: l’Olympiastadion riapre al calcio dopo 15 anni! [FOTOGALLERY]

Per i più nostalgici non può che fare piacere quando un vecchio stadio, che ha visto esultare per tantissimi anni una delle squadre più forti e vincenti d’Europa, “riapre al calcio”. E’ il caso dell’Olympiastadion, l’ex impianto del Bayern Monaco, che dalla prossima stagione ospiterà le gare interne del Türkgücü München, club promosso in terza serie. L’ultima sfida (di calcio maschile) risale al 14 maggio del 2005: Bayern Monaco-Norimberga 6-3. L’ultima in assoluto è invece di calcio femminile e risale al 2012: finale di Champions League tra Francoforte e Lione. Fino a qualche mese fa, l’impianto ha ospitato comunque concerti, tra cui nel corso degli anni si sono esibiti alcuni tra gli artisti più famosi al mondo. In alto la FOTOGALLERY con diverse immagini dello storico impianto.