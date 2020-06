Otto latitanti in fuga ai Caraibi, arrestato ex vicepresidente di calcio [NOME e DETTAGLI]

E’ finita la fuga verso una nuova vita e con una falsa identità. Dopo mesi di indagini sono rientrati all’alba a Fiumicino con un volo dedicato 8 latitanti, sette uomini e una donna, secondo quanto riporta Il Mattino di Padova con alle spalle diverse storie criminali e che sono fuggiti ai Caraibi: le imputazioni sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso fino alle truffe agli anziani, dal traffico internazionale di droga alla bancarotta fraudolenta, con pene che oscillano dai 4 agli oltre 13 anni di reclusione.

Tra loro anche l’ex vice presidente del Padova Calcio Oliviero Zilio che costruiva resort nel mondo, condannato ad oltre 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e reati finanziari a Catanzaro: è accusato di aver distolto dalle sue società immobiliari 2 milioni e 400.000 euro, in Italia con le sue società di costruzione ha edificato un polo turistico a Davoli, in provincia di Catanzaro, mentre nella Repubblica Dominicana ha costruito un resort a circa 60 km da Santo Domingo.