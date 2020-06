Fiorentina-Brescia 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Caceres rovina tutto, Ribery rientro positivo [FOTO]

Fiorentina-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Un inizio decisamente negativo, poi il gol che sblocca il match e un po’ di calcio vero. E poi anche due gol annullati, un’espulsione e un forcing finale. Fiorentina-Brescia è questa qui, ma non accontenta nessuno. Finisce 1-1.

La partita. C’è bisogno del primo gol per ravvivare un inizio gara tutt’altro che bello da vedere. Sembra una partita di quarta serie. O, se volete, di precampionato, facendo fede alla condizione dei calciatori. Tantissimi errori anche semplici in fase d’appoggio, pallone che rimbalza avanti e indietro a centrocampo e tanta confusione. Poi Caceres atterra Dessena e l’arbitro concede il penalty, che Donnarumma realizza. Si sveglia così la Fiorentina, che inizia a produrre qualcosa e pareggia alla mezz’ora con Pezzella di testa su corner. Nella ripresa è un monologo viola, con un Ribery scatenato al ritorno e Chiesa e Vlahovic decisamente più in palla rispetto ai primi 45 minuti. Due gol annullati, proprio a Ribery e Chiesa, nel giro di pochi minuti, e occasioni in serie per i padroni di casa, che sbattono contro la difesa delle Rondinelle. E’ però sempre Caceres a rovinare i piani, riuscendo nell’intento di ricevere il secondo giallo nel momento migliore dei suoi e a lasciare la squadra in inferiorità numerica. Nonostante ciò, l’undici di Iachini non demorde e continua ad attaccare a testa bassa. Ma non riesce a sfondare. In basso le pagelle del match, in alto qualche foto.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6.5; Caceres 4, Ceccherini 6, Pezzella 7, Dalbert 6 (46′ Lirola 6); Castrovilli 6.5, Pulgar 6, Duncan 5.5 (67′ Ghezzal sv; 73′ Milenkovic 6); Chiesa 6.5 (92′ Sottil sv), Vlahovic 6, Ribery 7 (91′ Cutrone sv).

Brescia (4-3-2-1): Joronen 7; Sabelli 5.5, Papetti 7, Mateju 5.5, Semprini 5.5 (84′ Martella sv); Bjarnason 6 (55′ Romulo 6), Tonali 6, Dessena 6; Zhrmal 6 (65′ Spalek 6), Skrabb 6.5 (55′ Torregrossa 6); Donnarumma 7.