Juventus-Lecce 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Dybala non sa segnare gol brutti, follia Lucioni

Juventus-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Poker Juventus al Lecce nell’anticipo del venerdì della 28ª giornata di Serie A. Ma, checché ne dica il risultato, i bianconeri c’hanno messo un po’ per raddrizzare un match tenuto sotto controllo dal Lecce per quasi un’ora. Anzi, i salentini erano partiti pure molto bene: solidità difensiva e ripartenze pericolose, tra cui la prima che porta alla conclusione di Rispoli sopra la traversa. Al contrario, la band di Sarri non riesce a sfondare. Ronaldo e Dybala si vedono poco, ci prova di più Bernardeschi, che però imita Gagliardini e fallisce da pochi metri. Alla mezz’ora, prima svolta: follia di Lucioni, che perde il pallone in posizione da ultimo uomo e fa fallo a Bentancur che si involava in campo aperto. Rosso diretto. Ne può approfittare la Juve nella ripresa, che sblocca il match in avvio con un’altra super rete di Dybala su assist di Ronaldo. Da lì la partita cambia e i bianconeri dilagano. Prima CR7, che si guadagna e realizza un rigore, poi Higuain e De Ligt. Finisce 4-0, in basso le pagelle della nostra redazione.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Matuidi 6; Bentancur 7 (67′ Ramsey 6), Pjanic 6, Rabiot 6.5 (51′ Douglas Costa 6); Bernardeschi 6.5 (76′ Muratore 6), Dybala 7 (76′ Higuain 6.5), Cristiano Ronaldo 7.5.

LECCE (3-4-2-1): Gabriel 6, Donati 6, Lucioni 4, Paz 5; Rispoli 5.5, Petriccione 6.5 (46′ Rossettini 5), Tachtsidis 6, Vera 5; Shakhov 6.5, Mancosu 6.5; Falco 5.