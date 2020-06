La pazzia dell’attaccante: 600 km in bicicletta per firmare il nuovo contratto

Il mondo del calcio ha abituato a storie incredibili, ma quella che è stata registrata nelle ultime ore è veramente particolare. Fred, ex attaccante del Lione ha deciso di lasciare il Fluminense per tornare a Rio. Tutto normale, tranne che il trasferimento è avvenuto in… bicicletta.

Come annunciato sui profili social l’attaccante ha intenzione di pedalare per tutti i 600 km che dividono Belo Horizonte da Rio de Janeiro, fino ad arrivare al centro sportivo Carlos José Castilho per la firma del nuovo contratto. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web. Fred pronto ad una nuova… missione.