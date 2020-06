“Pensi che io sia uno di quelli che si misura il pene? Lo fa chi non è sicuro di sé”: il solito Asprilla

Il solito Asprilla. L’ex Parma, negli ultimi tempi più volte espostosi pubblicamente con aneddoti simpatici e piccanti, è stato ospite dell’influencer Marcela Reyes su Instagram, rispondendo ad alcune domande “scomode” con retroscena legati alla sua vita sessuale.

“Ricordo che portai con me una ragazza nel ritiro della Colombia e come sempre questo mi fece molto male… Il giorno dopo infatti segnai solo tre gol – riporta il Corriere dello Sport – Nella mia stanza c’è un’immagine con i dodici apostoli e quando faccio l’amore applaudono anche loro. Le mie misure? Tu pensi che io sia uno di quelli che si misura il pene? Uno di quelli che controlla ogni giorno se sia più lungo o più corto? Queste cose le fa chi non è sicuro di sé. E io, ti assicuro, non ho mai avuto bisogno di andare in giro con il metro in mano…”.