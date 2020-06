Pippo Inzaghi non cambia mai. L’istinto del bomber è sempre lo stesso. Dai gol da rapace d’area con le maglie di Juventus e Milan, tra le altre, a quelli in allenamento con il Benevento. Il tecnico ha segnato la rete decisiva in partitella e si è lasciato andare ad una delle sue classiche esultanza di quand’era calciatore: pazze ed incontenibili. E il Benevento ha immortalato il tutto. Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio. In basso il VIDEO.