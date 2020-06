“Credo che sarà molto difficile vincere questa Liga. Faremo tutto il possibile, ma si perderanno pochi punti. Visto cos’è accaduto in queste giornate… Sarà difficile per il Real Madrid perdere punti”. Frecciata diretta del difensore del Barcellona Gerard Piqué ai microfoni di Movistar. Il calciatore catalano non è nuovo a queste tipo di dichiarazioni nei confronti dei rivali di sempre.