Playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti del primo turno [DETTAGLI]

PLAYOFF SERIE C – Non solo la Serie A, il calcio si prepara a tornare anche in Serie C. Il Consiglio Federale ha optato per la promozione delle prime tre classificate di ogni girone, per decidere la quarta promossa saranno necessari i playoff. Alcuni club hanno rinunciato a partecipare, si tratta di Arezzo, Pro Patria, Piacenza, Pontedera, Vibonese e Modena. Ecco gli accoppiamenti, lo scenario cambierebbe a seconda della vincente della Coppa Italia tra Juve u23 e Ternana.

Girone A

ALESSANDRIA-JUVE U23

SIENA-AREZZO (Siena al turno successivo)

NOVARA-ALBINOLEFFE

In caso di successo della Juve u23

ALESSANDRIA-PRO PATRIA (Alessandria al turno successivo)

SIENA-AREZZO (Siena al turno successivo)

NOVARA-ALBINOLEFFE

Girone B

PADOVA-SAMBENEDETTESE

FERALPISALÒ-MODENA (Feralpisalò al turno successivo)

PIACENZA-TRIESTINA (Triestina al turno successivo)

Girone C

TERNANA-AVELLINO

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO-TERAMO

In caso di successo della Ternana

CATANIA-VIBONESE (Catania al turno successivo)

CATANZARO-AVELLINO

TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA