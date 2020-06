26 test effettuati, ma il portiere è positivo al Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

Mitchell Langerak è risultato positivo al coronavirus. Il portiere australiano, ex Borussia Dortmund, gioca attualmente per il Nagoya Grampus, club giapponese. Lui è il secondo calciatore contagiato della J-League. Ad annunciarlo è la stessa società tramite il proprio sito ufficiale. “Su 26 test effettuati – si legge – Langerak è risultato positivo, ma non ha sintomi come febbre o malessere. Stiamo attualmente collaborando con il centro sanitario pubblico per identificare i contatti stretti di Langerak, mentre il club continuerà a svolgere i test su calciatori e personale”.