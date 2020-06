Il premier Conte: “dal 12 giugno ok alla Coppa Italia. Gli sport di contatto riprendono dal 25 giugno”

Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha confermato ufficialmente la ripresa del calcio. “A decorrere dal 12 giugno, ho appena firmato un nuovo DPCM, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse, quindi anche la Coppa Italia di calcio, senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati al fine di prevenire le occasioni di contagio”.

“Dal 25 giugno riprendono, o meglio possono riprendere, gli sport di contatto amatoriali, se le Regioni ritengono che ne ricorrano i presupposti”, smentite le indiscrezioni del 15 giugno.

“Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo sono consentite se le Regioni hanno accertato la compatibilità della riapertura con l’andamento della linea epidemiologica. Riaprono i centri estivi anche per i bambini, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, con alcune cautele e precauzioni. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso o all’aperto”.