Premier League, preoccupazione in vista della ripresa: a spaventare non è il Coronavirus [DETTAGLI]

La Premier League è pronta a ripartire. Si tornerà in campo il prossimo 17 giugno ma c’è allerta massima in Inghilterra. E’ stata la stessa Premier League ad avvertire i club di un allarme terrorismo. Dopo mesi di stop e con la polizia impegnata su più fronti, l’ambiente potrebbe essere terreno di caccia per eventuali attacchi. Sempre secondo la Premier League lo stop forzato ha indebolito il lavoro di intelligence e le unità anti-terrorismo. Oltre alle preoccupazioni per il Coronavirus, dunque, massima attenzione alle solite procedure. Intorno agli impianti, saranno predisposti cordoni di sicurezza, controllati dalle forze dell’ordine per evitare assembramenti e le squadre saranno sorvegliate a vista.