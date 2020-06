Tifosi allo stadio, il presidente è impaziente: “Da noi si può riaprire già a giugno”

Dopo la voglia di far ripartire il calcio, ora c’è quella di riportare i tifosi allo stadio. E il presidente del Las Palmas, seconda serie spagnola, si dice fiducioso di riaprire gli impianti già adesso: “Vorremmo aprire le porte del nostro stadio già a partire dal 13 giugno“, ha affermato a TMW Miguel Angel Ramirez, ribadendo quanto già detto qualche giorno fa.

“La nostra intenzione è chiara, ma tutto dipenderà dalla decisione delle autorità competenti. Ancora non c’è alcuna ufficialità, lunedì prossimo presenteremo la nostra proposta per giocare a porte aperte e il Governo autonomo delle Canarie si esprimerà al riguardo. Senza l’approvazione del protocollo sanitario, non è chiaramente possibile riaprire all’ingresso del pubblico allo stadio. Però penso che alle Canarie sarà possibile farlo fin da giugno, rispettando ovviamente tutte le misure sanitarie. Non so quando potranno tornare allo stadio i tifosi degli altri Paesi europei, ma nel resto della Spagna per me un’apertura quantomeno parziale arriverà già il mese prossimo”.