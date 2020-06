Il presidente di Serie C. “conclusione irregolare, perché le prime tre devono essere promosse?”

Continuano le polemiche che riguardano la ripresa del campionato di Serie C, con incertezza sulla disputa di playoff e playout. Ospite dei microfoni di RaiSport Giorgio Grassi, presidente del Rimini, ha rilasciato alcune dichiarazioni, come riporta anche TMW: “Ci troviamo di fronte ad un campionato con una conclusione completamente irregolare, in totale difformità rispetto a quanto deciso lo scorso 1° luglio. Non condivido e non capisco perché il Monza, il Vicenza e la Reggina debbano essere promosse in Serie B perché i campionati si vincono e si finiscono con la matematica e sul campo. Credo che si dovrà impugnare il campionato per una fine irregolare. La Serie C è un mondo a se stante, dove paghiamo come professionisti senza averne gli introiti. E quando abbiamo noi un problema non ci ascolta mai nessuno”.