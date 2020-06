Presunti abusi domestici: portiere viene sospeso dal campionato [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo brutto episodio si è verificato nel mondo del calcio. Un calciatore della MLS è finito nella bufera. Nel dettaglio, secondo quanto riporta anche lalaziosiamonoi.it è stato sospeso il portiere dell’FC Dallas, Jesse Gonzalez. L’accusa è molto pesante: abusi domestici. La Lega americana ha confermato che la decisione è arrivata dopo una denuncia di presunti episodi di abuso fatti dalla polizia di Frisco, il sobborgo di Dallas che ospita la squadra di calcio. Non è idoneo per tornare in campo, fino alla conclusione delle indagini.