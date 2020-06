Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: un dubbio a testa per Gasperini e Inzaghi

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni – E’ il big match della 27ª giornata, una sfida tutta da gustare tra due delle squadre migliori di questa stagione. Quarta contro seconda. A Bergamo si sfidano i nerazzurri di Gasperini e i biancocelesti di Inzaghi. Queste le possibili scelte della partita, fischio d’inizio 21.45.

Un dubbio a testa per i due tecnici, in attacco. Per Gasperini è Ilicic, fermatosi all’ultimo momento prima della gara con il Sassuolo e incerto anche per stasera. Out anche Pasalic per squalifica e dunque, in caso di forfait dello sloveno, si prepara Malinovskyi. Per Inzaghi è legato al compagno di Immobile: Caicedo o Correa? Al momento favorito il secondo. Fuori in casa biancoceleste Lucas Leiva, Luiz Felipe e Marusic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.