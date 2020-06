Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo: 11 base per Gasperini, un dubbio per De Zerbi

Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo – Dopo le sfide Torino-Parma e Verona Cagliari, si concludono gli altri due recuperi del 25esimo turno del campionato di Serie A. Nella prima sfida in campo Atalanta e Sassuolo, la squadra di Gasperini deve mantenere la posizione in zona Champions League dall’assalto della Roma, gli uomini di De Zerbi sono a metà classifica e in una situazione tranquilla.

ATALANTA – Non ci sono problemi di formazione per i nerazzurri che possono schierare l’11 base, l’unico indisponibile è Czyborra, non ci sono squalificati. Davanti al portiere Gollini, il trio di difesa formato da Toloi, Caldara e Palomino, sugli esterni Hateboer e Gosens, centrali De Roon e Freuler. Il solito super tridente con Gomez, Ilicic e Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata.

SASSUOLO – Qualche dubbio in più, invece, per i neroverdi. Due gli indisponibili: Romagna, Turati. Davanti a Consigli difesa a 4 con Toljan, G. Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos a centrocampo Obiang e Locatelli, il dubbio riguarda il calciatore alle spalle delle punte, Djuricic o Traoré ? Sugli esterni Berardi e Boga, con Caputo unica punta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi