Probabili formazioni Inter-Sampdoria: scelte forzate a centrocampo per Conte, out Quagliarella

Probabili formazioni Inter-Sampdoria – L’ultimo dei quattro recuperi della 25ª giornata di Serie A in programma in questo weekend è quello di stasera (ore 21.45) tra Inter e Sampdoria. I nerazzurri tornano in campo dopo la semifinale di Coppa Italia di sabato scorso, i blucerchiati lo fanno invece dopo i numerosi contagiati da Coronavirus avuti in squadra.

Le scelte. I maggiori dubbi sono per Conte, a centrocampo costretto a fare a meno di Sensi e Brozovic per gli infortuni delle ultime ore. Il maggior indiziato a sostituire il croato è Borja Valero, che più volte ha occupato il ruolo di play. Difficile che possa essere arretrato Eriksen o che Gagliardini possa affiancare Barella con il danese trequartista. Non al meglio neanche Vecino. In casa Samp, è out Quagliarella. Ad affiancare Gabbiadini davanti sarà Ramirez.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; R.Lukaku, Lautaro Martinez.

INDISPONIBILI: Sensi, Brozovic. SQUALIFICATI: Padelli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; De Paoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez, Gabbiadini.

INDISPONIBILI: Ferrari, Quagliarella. SQUALIFICATI: –