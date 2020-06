Juventus-Lecce, le probabili formazioni: emergenza terzini per Sarri, c’è Matuidi

Juventus-Lecce, le probabili formazioni – Terminata mercoledì la 27ª giornata di Serie A, quest’oggi ha già inizio la 28ª per quello che si prospetta un vero e proprio tour de force dell’estate con partite ogni tre giorni. La capolista ha la possibilità, intanto momentaneamente, di allungare a +7 sulla Lazio, a cui ha già soffiato tre punti nel turno infrasettimanale. Di fronte il Lecce proveniente dalla pesante scoppola interna contro il Milan.

Le scelte. Il principale problema di Sarri è quello legato all’emergenza terzini, con Alex Sandro e De Sciglio fuori per infortunio e Danilo squalificato. Su una fascia confermato Cuadrado, sull’altra per forza di cose Matuidi, che lascerà spazio a centrocampo a Rabiot insieme a Pjanic e Bentancur. Dovrebbe essere confermato il trio d’attacco di Bologna con Bernardeschi ad affiancare Ronaldo e Dybala. In casa salentina Liverani deve fare i conti con l’infortunato Lapadula, out per almeno due settimane. C’è Babacar al suo posto. I dubbi sono due: chi affiancherà l’attaccante tra Falco e Saponara (favorito il primo) e chi guiderà il centrocampo tra Tachtsidis e Petriccione (anche qui il primo dovrebbe scendere in campo).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (5-3-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar.