Probabili formazioni Juventus-Milan, un dubbio per parte: scelte coraggiose di Sarri, obbligate per Pioli

Probabili formazioni Juventus-Milan – Si torna finalmente in campo. Le squadre italiane riprendono la stagione, si parte con il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. La squadra di Stefano Pioli sarà chiamata da una vera e propria impresa per staccare il pass per la finale dopo l’1-1 dell’andata, ma soprattutto a causa dei tanti indisponibili. Gli uomini di Sarri dovranno invece provare a gestire, ma senza rinunciare ad attaccare, sbloccare subito il match sarebbe fondamentale per indirizzare partita e qualificazione. Il Milan non batte la Juventus a Torino in Coppa Italia addirittura dal 1985.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con assenze pesantissime, squalificati Castillejo, Theo Hernandez e Ibrahimovic (con quest’ultimo che è anche infortunato). Un unico dubbio per il Milan è quello del terzino sinistro, Musacchio è in vantaggio su Calabria. La scelta dell’argentino sarebbe più conservativa, e sembra quella preferita per fronteggiare i pericolosi attaccanti della Juventus. Per il resto la formazione è fatta con Romagnoli e Kjaer centrali e Conti sull’out destro. A centrocampo Paquetà, Kessie, Bennacer e Calhanoglu, scelte obbligate in attacco con Bonaventura alle spalle di Rebic per un 4-4-1-1.

MILAN (4-4-1-1) – Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic

Squalificati: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo

Ballottaggi: Musacchio 80%, Calabria 20%

Idee chiare anche per l’allenatore Maurizio Sarri per la sua Juventus. In porta spazio a Gigi Buffon, sugli esterni scelti Cuadrado da una parte e Alex Sandro dall’altra, la coppia di centrali sarà formata da Bonucci e de Ligt con Chiellini in panchina, quest’ultimo potrà dare una grossa mano per l’ultima fase della stagione. Certi del posto a centrocampo Khedira e Matuidi, l’unico dubbio è tra Bentancur e Pjanic, con il primo favorito dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti del bosniaco. In attacco il super tridente Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3) – Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: nessuno

Ballottaggio: Bentancur 70%, Pjanic 30%