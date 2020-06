Probabili formazioni Napoli-Inter: dubbi in avanti per Gattuso, Conte si gioca il trequartista

Probabili formazioni Napoli-Inter – La seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia vedrà di fronte Napoli e Inter. Dopo la vittoria dell’andata a San Siro, grazie al gol di Fabian Ruiz, i partenopei sembrano avere la strada spianata verso la finale. Ma le squadre di Conte non mollano mai e l’incognita dello stop forzato per Coronavirus rende il tutto molto incerto. Inoltre, lo scorso gennaio, l’Inter ha vinto lo scontro di campionato al San Paolo (1-3). Gli ingredienti per un match scoppiettante ci sono tutti, anche se l’assenza di pubblico condizionerà non poco. Napoli che potrebbe soffrire molto la mancanza della sua tifoseria, notoriamente molto calda, ma vuole centrare la terza finale di Coppa Italia della gestione De Laurentiis. Ricordiamo che, in caso di vittoria per 1-0 dell’Inter, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Napoli – Ai box c’è soltanto Manolas, ma anche Fabian Ruiz non è al meglio. Davanti ad Ospina, dunque, ci dovrebbero essere Koulibaly e Maksimovic. A destra Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui. Mediana a tre con Zielinski, Demme e Lobotka. I dubbi di Gattuso sono in attacco. Al fianco di Insigne, certo di una maglia, si giocano un posto Politano (ex della gara) e Callejon, con l’italiano leggermente avanti nel ballottaggio. Al centro del tridente Mertens sembra favorito su Milik, che partirà dalla panchina, pronto a dare una mano quando la stanchezza inizierà a farsi sentire.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Politano 55%-Callejon 45%, Mertens 80%-Milik 20%

Inter – Conte dovrà rinunciare a Diego Godin e Matias Vecino, alle prese con guai muscolari. L’allenatore leccese dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. In porta, ovviamente, Handanovic. In difesa ci sarà dunque spazio per Bastoni sul centro sinistra, a fianco degli inamovibili de Vrij e Skriniar. In mezzo al campo ci saranno Brozovic e Barella, sulle fasce Candreva e Ashley Young sono nettamente favoriti su Moses e Biraghi. Ad agire da trequartista sarà Eriksen, davanti confermatissima la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Ballottaggi: de Vrij 70%-Ranocchia 30%