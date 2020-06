Probabili Formazioni Serie A, 27ª giornata: Atalanta col dubbio Ilicic, Fonseca lancia Perez

Probabili Formazioni Serie A, 27ª giornata – Si chiude la ventisettesima giornata di Serie A, la prima dalla ripresa del campionato (dopo i recuperi). Mancano all’appello tre partite, tutte molto interessanti per diversi motivi. L’Inter vuole continuare a sperare nello scudetto e per farlo dovrà battere un Sassuolo voglioso di riscattare la sconfitta subìta a Bergamo domenica scorsa. In serata, occhi puntati sul big match Atalanta-Lazio. Gli orobici per continuare nello splendido percorso iniziato la scorsa stagione e confermarsi saldamente al quarto posto, i bianconcelesti per rispondere alla vittoria della Juventus e tenere viva la lotta scudetto. Roma-Sampdoria vale tanto per Champions e salvezza. Le probabili formazioni dei tre match.

Inter-Sassuolo (ore 19,30)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Atalanta-Lazio (ore 21,45)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Roma-Sampdoria (ore 21,45)

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara: Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto, Murru; Bonazzoli, Gabbiadini.