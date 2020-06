Probabili formazioni Serie A, 28ª giornata: Inzaghi lancia Caicedo, Longo perde Zaza per infortunio

Probabili formazioni Serie A – Continua la ventottesima giornata di Serie A. Dopo l’anticipo Juventus-Lecce, si giocano oggi tre partite. Alle 17,15 sfida salvezza Brescia-Genoa. Ultima spiaggia per i padroni di casa, costretti a vincere per avere qualche briciolo di speranza. Il Grifone prova a fare punti dopo la brutta prestazione casalinga contro il Parma. Alle 19,30 sarà il turno di Cagliari-Torino. I sardi hanno vinto in extremis sul campo della SPAL e provano a dare un po’ di continuità. I granata, reduci dal successo di misura sull’Udinese, cercano altri punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. In serata Lazio-Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Atalanta per continuare a lottare per lo scudetto. I viola vogliono punti per non ritrovarsi nuovamente invischiati nella lotta per non retrocedere. Le probabili formazioni dei tre match.

BRESCIA-GENOA (ore 17,15)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Iago Falqué.

CAGLIARI-TORINO (ore 19,30)

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

LAZIO-FIORENTINA (ore 21,45)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.