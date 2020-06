Probabili formazioni Serie A 28ª giornata: nel Napoli torna Mertens, ancora out Quagliarella

Probabili formazioni Serie A – Si torna subito in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie A, un turno già molto importante per la classifica. La Juventus in casa contro il Lecce, l’obiettivo per la squadra di Maurizio Sarri è almeno quello di mantenere il distacco dalla Lazio. Sabato sfida fondamentale per la salvezza, quella tra Brescia e Genoa. Il Cagliari affronta il Torino, proprio la Lazio non può sbagliare contro la Fiorentina. Domenica scoppiettante che si apre con Milan-Roma, il Napoli vuole continuare la striscia contro la Spal. La Sampdoria affronta il Bologna, il Sassuolo contro il Verona, l’Atalanta in trasferta contro l’Udinese, chiude l’interessante sfida tra Parma e Inter.

Probabili formazioni Serie A 28ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

Data e orario: Venerdì 27 giugno, ore 21.45

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: Danilo | Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira, Chiellini

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-GENOA

Data e orario: Sabato 27 giugno, ore 17.15

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pinamonti, Iago Falque.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Criscito, Radovanovic

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

Data e orario: Sabato 24 giugno, ore 19.30

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Faragò, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pisacane

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera; Zaza, Belotti.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Baselli

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

Data e orario: Sabato 27 giugno, ore 21.45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno Adekanye, Cataldi, Correa, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Radu

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

Squalificati: Caceres, Chiesa | Indisponibili: Kouamé

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Data e orario: Domenica 24 giugno, ore 17.15

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Musacchio

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPAL

Data e orario: Domenica 28 giugno, ore 19.30

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Fares.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-BOLOGNA

Data e orario: Domenica 28 giugno, ore 19.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Bonazzoli, Gabbiadini.

Squalificati: Jankto | Indisponibili: A. Ferrari, Maroni, Quagliarella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil; Dijks, Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Santander, Skov Olsen

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VERONA

Data e orario: Domenica 28 giugno, ore 19.30

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Romagna, Toljan, Tripaldelli, Turati

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

Squalificati: Faraoni | Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

Data e orario: Domenica 24 giugno, ore 19.30

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna.

Squalificati: De Paul | Indisponibili: Mandragora, Prodl

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER

Data e orario: Domenica 28 giugno, ore 21.45

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Squalificati: Iacoponi | Indisponibili: Nessuno

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Squalificati: Skriniar | Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino