Probabili formazioni Serie B, gli schieramenti della 29ª giornata: assenze pesanti per il Frosinone

Probabili formazioni Serie B – Riprende il campionato di Serie B dopo lo stop per la pandemia. Molto avvincente questa stagione del torneo cadetto. Il Benevento ha fatto storia a sé, lasciandosi alle spalle di parecchio le altre pretendenti alla promozione. Alla squadra di Filippo Inzaghi mancano pochissimi passi per il ritorno in Serie A. Dietro è bagarre come non mai. Tantissime squadre in pochi punti che ambiscono al secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta. Ma anche la lotta per i piazzamenti che valgono i playoff è accesa ed emozionante. In coda molto sembra deciso, ma c’è ancora chi lotta per evitare la retrocessione in Serie C. Si riparte con la 29ª giornata: tutte le probabili formazioni.

Cosenza-Virtus Entella (sabato ore 18)