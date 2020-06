Probabili formazioni Torino-Parma: Gervinho recupera, Longo si gioca la carta Zaza

Probabili formazioni Torino-Parma – La Serie A torna in campo. Sarà Torino-Parma ad aprire il programma dei recuperi della 25ª giornata. Dopo tre mesi si torna a parlare di campionato e le due squadre vorranno iniziare subito al meglio. I granata rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, i ducali vogliono alimentare i sogni d’Europa e cercano ancora qualche punto per definirsi tranquilli.

Torino – Moreno Longo dovrà fare a meno di Baselli. Stagione finita per il centrocampista. Fuori causa anche Simone Verdi, molto probabilmente sarà assente anche Ansaldi. Spazio dunque a Zaza in coppia con Belotti. Sulla fascia sinistra ballottaggio Berenguer-Aina-Edera per un posto, con il terzo leggermente favorito. Per il resto sarà la formazione tipo, schierata con un 3-5-2. Dovesse invece spuntarla Berenguer si passerebbe al 3-4-3 con Edera a completare il tridente guidato dal ‘Gallo’.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Edera; Belotti, Zaza. All. Longo

Ballottaggi: Edera 40%-Berenguer 35%-Aina 25%

INDISPONIBILI: Ansaldi, Baselli, Verdi. SQUALIFICATI: -.

Parma – D’Aversa può sorridere per il recupero di Roberto Inglese, che però si accomoderà al massimo in panchina. Torna a difendere i pali Sepe, mentre si sono allenati a parte Grassi e Siligardi che non dovrebbero prendere parte al match. A guidare il tridente gialloblu ci sarà il ristabilito Gervinho, in gruppo già da qualche giorno. A completare l’attacco Kulusevski e Cornelius.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Ballottaggi: Hernani 40% – Scozzarella 30% – Brugman 30%

INDISPONIBILI: Grassi, Pezzella, Siligardi. SQUALIFICATI: -.