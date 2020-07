Pronostici Serie A 29ª giornata, i consigli di CalcioWeb: Lazio e Juve, vittoria alla portata. Occhi puntati su Lecce, Verona e Bergamo

Pronostici Serie A – Il calcio italiano, adesso, non si ferma più. Dopo lo stop imposto per l’emergenza Coronavirus, ora in Italia si gioca quasi tutti i giorni. Sarà un Luglio intenso, che lascerà poi spazio ad Agosto alle Coppe Europee. La 28ª giornata si è conclusa domenica e ha sancito i suoi verdetti, da stasera andrà in scena il 29ª turno. Questi i consigli della nostra redazione.

TORINO-LAZIO 2 – Alla portata la vittoria esterna per la Lazio, nonostante la rocambolesca sconfitta a Bergamo ed una vittoria contro la Fiorentina non senza difficoltà.

GENOA-JUVENTUS 2 – Stesso discorso anche per i bianconeri. Ronaldo e compagni vanno in casa di un Genoa non irresistibile alla ripresa e capace di prendere quattro scoppole in casa dal Parma e raggiungere a fatica il Brescia ultimo in classifica. Compito non particolarmente difficile per Sarri.

LECCE-SAMPDORIA UNDER – Partenza shock per entrambe, alle prese con un vero e proprio scontro salvezza. Pesa in casa giallorossa lo score di otto reti subite nelle ultime due, quasi tutte nel secondo tempo, seppur ci sia ad esempio da considerare l’espulsione di Lucioni. Possibile Under.

VERONA-PARMA GOL – Interessantissimo scontro in zona Europa tra due sorprese. Il Gol potrebbe essere una soluzione.

ATALANTA-NAPOLI GOL – Padroni di casa che attaccano a pieno organico, ospiti che sanno chiudersi bene e ripartire. Potrebbe essere una gara da tripla, sicuramente molto imprevedibile. Puntiamo anche qui sul Gol.