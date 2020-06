Pronostici Serie A, ok Fiorentina e Juve. Il big match Atalanta-Lazio è da Goal

PRONOSTICI SERIE A – Tutte le squadre del campionato di Serie A tornano in campo, si inizia a fare sul serio dopo l’emergenza Coronavirus. Nei primi due match si affrontano Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, in particolar modo i rossoneri chiamati ad una striscia di risultati utili consecutivi, gli uomini di Liverani hanno bisogno di punti per la corsa salvezza. Martedì trasferta per il Napoli contro il Verona, sfide bollenti Spal-Cagliari, Genoa-Parma e Torino-Udinese. Inter ancora in casa contro il Sassuolo, il big match è tra Atalanta e Lazio, chiude Roma-Sampdoria.

Pronostici Serie A

FIORENTINA-BRESCIA 1 – La squadra viola è nettamente favorita, il Brescia deve fare i conti con assenze pesantissime e non sembra in grado di tornare a casa con un risultato positivo.

BOLOGNA-JUVENTUS 2 – Il club bianconero ha già sbagliato due partite, difficile aspettarsi un nuovo flop. La squadra di Mihajlovic gioca a viso aperto e concede qualcosa. Fiducia a Sarri.

ATALANTA-LAZIO GOAL – La partita che può valere una parte di scudetto. La sfida dell’anno tra due squadre che stanno disputando una stagione entusiasmante. Ci aspettiamo una gara aperta e quindi da Goal con gli attaccanti veramente in grande forma.

VERONA-NAPOLI X2 – La squadra di Gennaro Gattuso vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo in Coppa Italia contro la Juve, ma il campo del Verona è sempre molto insidioso. Dunque, una doppia chance.

LE ALTRE PARTITE:

INTER-SASSUOLO 1

ROMA-SAMPDORIA 1

SPAL-CAGLIARI X2

GENOA-PARMA X