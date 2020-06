Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per i recuperi della 25ª giornata: prevale il segno 1

PRONOSTICI SERIE A – Riparte la Serie A e ripartono i pronostici di CalcioWeb. Weekend di recuperi, quelli della 25ª giornata rinviati a causa delle prime avvisaglie sull’emergenza Coronavirus. Che ritorno sarà? Difficile prevederlo, ma un’immagine più chiara la si può avere visto quanto osservato nelle tre gare di Coppa Italia: ritmi bassi, tanti errori e poche emozioni. E anche difficile, a questo punto, potersi sbilanciare sull’eventuale esito delle gare. Noi ci proviamo.

TORINO-PARMA: 1 – Il periodo pre lockdown, per i ragazzi di Longo, era buio. Granata? No, nero proprio… Sconfitte su sconfitte, un’infinità di gol subiti e la paura retrocessione. Quale migliore occasione per resettare tutto e ripartire da zero? Rischiamo l’1, anche se il Parma aveva fatto meglio fuori che in casa prima dello stop.

VERONA-CAGLIARI: 1 – Nelle ultime cinque, una sola gara in casa per gli scaligeri, coincidente tra l’altro con l’unica vittoria (contro la Juve). Malino il Cagliari. L’1 non è una bestemmia.

ATALANTA-SASSUOLO: 1+OVER – C’è curiosità per capire come sarà il ritorno in campo di una squadra abituata ad andare sempre a mille. Ma facciamo fede a quanto l’Atalanta sapeva fare prima, considerando anche un cammino così così del Sassuolo in trasferta. Si prospettano tanti gol.

INTER-SAMPDORIA: 1 – Urge la vittoria per i nerazzurri dopo le ultime due sconfitte di fila. In palla la squadra di Conte vista a Napoli, ma bisognerà capire se ne risentirà la condizione a qualche giorno dalla semifinale. La Sampdoria non sembra tuttavia essere un ostacolo insormontabile.