Psg, quattro positivi al Coronavirus: tre sono calciatori [DETTAGLI]

I test sierologici effettuati dal Psg hanno portato alla luce quattro casi positivi di Coronavirus . Ad annunciarlo è stata la stessa società francese attraverso un comunicato apparso sul profilo Twitter ufficiale del club. Si tratta di tre calciatori e un membro dello staff, tutti asintomatici. Anche se la Ligue 1 si è fermata, il Psg sarà impegnato ad agosto nelle Final Eight di Champions League. Per questo la squadra si è ritrovata al centro di allenamento di Ooredoo e si sono sottoposti ad esami fisici e medici. Non sono stati resi noti i nomi dei tre calciatori che hanno contratto il Covid-19 in passato.

