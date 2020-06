Rashford e il ‘padre misterioso’, l’ex calciatore: “E’ mio figlio e lui lo sa”

Una curiosa e singolare storia coinvolge il talento del Manchester United Marcus Rashford. L’ex calciatore della nazionale ghanese Michael Boye Marquaye, infatti, ha confessato di essere il suo padre naturale.“Rashford è mio figlio e lui lo sa – ha detto a Starr FM – anche se non ci vediamo da parecchi anni. All’inizio era arrabbiato, perché pensava che lo avessi abbandonato, ma non è quello che è accaduto. Adesso molti verranno a cercarmi dopo questa notizia, ma non sono il tipo che fa queste cose per soldi o perché vuole diventare famoso. Voglio solo mettere le le cose in chiaro e far sapere al mondo che Marcus Rashford ha origini ghanesi”.

C’è chi insinua che questo personaggio sia spuntato fuori adesso per soldi, visto il successo raggiunto da Rashford. Ma Michael Boye Marquaye precisa: “Nessuno deve prendere alla leggere il rapporto e il legame tra un padre e un figlio. Il mio amore per lui non finirà mai. Il mio obiettivo principale è proteggerlo e fare quello che posso per preservare il mio erede. Mi arrabbierei se qualcuno venisse da me suggerendo di chiedere soldi. Non ho bisogno di soldi, ma di amore, giustizia e della verità. Che Dio vi benedica”.