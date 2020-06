Real Madrid, Jovic nella bufera: organizza un barbecue con un tutore al piede fratturato [DETTAGLI]

Luca Jovic nuovamente nella bufera. Il serbo, che aveva violato la quarantena a inizio lockdown e dovrebbe stare a riposo assoluto per riprendersi dall’infortunio al piede, ha invece organizzato un barbecue con alcuni amici. Nulla di illegale, visto che adesso in Spagna gli incontri sono concessi fino a un massimo di dieci persone. Ma a far infuriare il club spagnolo è la storia pubblicata su Instagram in cui Jovic appare con il tutore in una posizione che sembra sforzare il piede fratturato. Atteggiamenti ritenuti poco professionali dai Blancos. Javier Tebas, presidente de ‘LaLiga’ ci ha comunque tenuto a fare alcune precisazioni durante un intervento a ‘Movistar TV’: “Ho parlato con il Real Madrid, va ricordato che Jovic non condivide i luoghi di allenamento con il resto dei suoi compagni di squadra, ma il ragazzo ha spiegato che era con le persone con cui vive a casa. Non era una folla come nel caso dell’altro giorno a Siviglia”.

