I tifosi del Napoli sfottono la Juve, le reazioni social più divertenti: presi di mira Sarri e Ronaldo [FOTOGALLERY]

Il Napoli si gode la vittoria, la Juve inizia a pensare a cosa non è andato. Questo il day after della finale di Coppa Italia che ha visto gli azzurri battere ai rigori i bianconeri. Tutta la notte la città partenopea ha festeggiato il successo, tra cori, sciarpe, bandiere, luci e clacson. I tifosi si sono però tolti anche qualche sassolino dalla scarpa sui social, sfottendo i rivali con meme e messaggi ironici. Presi di mira specialmente Sarri e Cristiano Ronaldo. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni più divertenti.