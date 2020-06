Reggina grandi firme per la Serie B, spuntano altri due nomi altisonanti dopo quello di Menez!

L’anno scorso fu Denis, quest’anno Menez, in attesa dell’ufficialità. Ma la Reggina non sembra volersi accontentare nell’andare a caccia di calciatori esperti e con un recente ed importante passato in Serie A. Fresca di salto in B dopo sei anni, e affamata ancora di successi dall’avvento della proprietà Luca Gallo, potrebbe recitare un ruolo di protagonista non indifferente nel mercato estivo, considerando anche che si potrà muovere in anticipo in quanto non più impegnata in campo.

E’ TMW, nella giornata di oggi, a far spuntare fuori due nomi di assoluto rilievo per la categoria: Simone Missiroli e Mauro Zarate. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, per lui che è nato e cresciuto a Reggio Calabria e per cui si parla già da un po’, in considerazione anche del fatto che non occuperebbe alcun posto nella famosa lista Over 23 in quanto rientrerebbe tra i cosiddetti “calciatori bandiera”, tesserati per quattro stagioni consecutive anche senza un contratto professionistico (valgono dunque anche gli anni nel settore giovanile). Per il secondo sarebbe anche un ritorno, ma in Italia, dopo le esperienze con Lazio, Inter e Fiorentina. Ultima esperienza in patria, al Boca Juniors. In quest’ultimo caso, come specifica lo stesso giornale, l’offerta del club dello Stretto risalirebbe a tre settimane fa, prima che spuntasse fuori il nome di Menez. Resta dunque da capire se l’arrivo di Menez ostacolerà quello possibile di Zarate o se le due trattative siano completamente staccate.