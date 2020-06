Ricciardi: “Tifosi allo stadio? Abbiamo zone a zero casi, lì si potrebbe già riaprire”

Dopo i dibattiti sulla ripresa del calcio, già ufficializzata, l’argomento principale è diventato la riapertura degli stadi. A parlare dell’argomento, ai microfoni di Rai Radio 2, è stato anche il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS. “Tifosi allo stadio? Teoricamente si potrebbe già aprire – le sue parole – Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni. In qualche Regione teoricamente si potrebbe già fare. Queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone è difficile. La riapertura degli stadi è una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini”.