Rigore Cristiano Ronaldo, errore dal dischetto per l’attaccante della Juve [VIDEO]

RIGORE CRISTIANO RONALDO – E’ tornato con il botto il calcio italiano. Sono scese in campo da 30 minuti Juventus e Milan che si stanno affrontando nella gara di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia. Succede veramente di tutto nei primi minuti. La prima grande occasione è un calcio di rigore per i padroni di casa, sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, il tiro del portoghese si stampa sul palo. Pochi secondi ed il Milan rimane in 10 per un intervento pericolosissimo di Rebic. In basso il video di Ronaldo.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020