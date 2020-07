Rigore Lazio, Diaconale: “Superpotenza Lotito? Storicamente lo strapotere appartiene ad altri club…”

Torna a parlare il portavoce della Lazio Arturo Diaconale. A Radio Kiss Kiss Napoli, l’argomento della discussione è il rigore concesso a Caicedo contro la Fiorentina, che tanto ha fatto parlare e su cui si è espresso anche Rizzoli. “È una questione di pressioni – dice Diaconale – vogliono metterci in difficoltà in questa rincorsa alla Juventus. Tutto si fonda su una balla, come se fossimo diventati una superpotenza in grado di manovrare gli arbitri. Una mitizzazione strana. Lo strapotere di Lotito? Una leggenda, quando invece storicamente gli strapoteri nel calcio sono ben altri ed appartengono ad altri club”.