Riparte anche la MLS, nuovo format per il campionato statunitense: sede unica e…particolarissima [DETTAGLI]

Torna la Major League Soccer. Cambia completamente il format del campionato statunitense. Si giocheranno soltanto 54 partite, con le 26 squadre suddivise in 6 gironi. La East Conference con due gruppi da 4 e un gruppo da 6. La Western con tre gruppi da 4. Avanti le migliori 16 e via agli scontri diretti. Si riparte l’8 luglio, si chiude l’11 agosto. Una mini-versione del Mondiale, con alcune particolarità. Saranno ammesse cinque sostituzioni per squadra. Tutte le partite verranno giocate a Orlando. Cosa c’è di strano? Si giocherà al Walt Disney World Resort, un parco divertimenti munito di un grande complesso sportivo. Il vincitore del torneo si qualificherà alla CONCACAF Champions League 2021.