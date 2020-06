Il Valencia furioso con Gasperini, ma la risposta dell’Atalanta non si è fatta a attendere

Accesa la fiamma della polemica, tra Atalanta e Valencia, dopo l’intervista di ieri all’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, che ha confessato di aver contratto il Coronavirus e di essere stato male il giorno prima e il giorno della partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Proprio per questo, la società spagnola ha emesso un comunicato in cui ha attaccato il tecnico dei bergamaschi: “Ha messo a rischio tante persone”, recitava la nota ufficiale.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, però, fa chiarezza sulla questione: “Gasperini – si legge sulla rosea – ha scelto di non rispondere al comunicato del Valencia mentre l’Atalanta fa sapere che in occasione della partita tutti i protocolli di sicurezza per il gruppo squadra erano stati rispettati in vista della trasferta. E che il tecnico, come da lui dichiarato nell’intervista, non aveva mai avuto febbre o problemi respiratori, né prima della partenza per Valencia, né per tutta la durata del soggiorno in Spagna”.