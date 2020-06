Rissa a Milano, arrestato il figlio di un capo ultrà dell’Inter [DETTAGLI]

E’ finito in manette il presunto aggressore di un 24enne accoltellato a Milano nella notte tra il 5 e il 6 giugno, durante una rissa in piano centro: si tratta di A.Caravita, 21enne milanese, figlio del leader storico degli ultras dell’Inter Franco. Le forze dell’ordine sono giunte al ragazzo grazie alle immagini delle telecamere. Nel corso della perquisizione effettuata è stato rinvenuto un coltello a serramanico, arma usata per l’aggressione. I fatti sono avvenuti intorno alle 2:30 del 6 giugno scorso fra i tavolini all’aperto in corso Garibaldi, una delle strade della movida milanese. Il giovane, con precedenti, è accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere ed è in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria nel carcere di San Vittore.