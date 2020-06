Risultati Bundesliga – Il Bayern Monaco è esagerato, beffa Lipsia: la classifica aggiornata

Risultati Bundesliga – E’ un Bayern Monaco esagerato. Si avvia alla vittoria del campionato la compagine bavarese, che ne rifila quattro a domicilio al Bayer Leverkusen in una delle quattro gare del massimo torneo tedesco andate in scena alle 15.30 e valevoli per la 30ª giornata. Segnano Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski. In attesa del Dortmund (contro l’Herta fischio d’inizio alle 18.30), la capolista va a +10 da Haaland e compagni.

Nelle altre gare colpo esterno anche per il Mainz, che vince 0-2 a Francoforte grazie a Niakhate e Kunde Malong. Beffa per il Lipsia, che non va oltre l’1-1 casalingo contro il fanalino di coda Paderborn. Segna Schick per i padroni di casa, ma al 92′ arriva il gol di Strohdiek. Pari e spettacolo tra Fortuna Dusseldorf e Hoffenheim: 2-2. Di seguito la classifica aggiornata.

RISULTATI 30ª GIORNATA

FRIBURGO-MONCHENGLADBACH 1-0

DUSSELDORF-HOFFENHEIM 2-2

FRANCOFORTE-MAINZ 0-2

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4

LIPSIA-PADERBORN 1-1

CLASSIFICA