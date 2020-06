Premier League: rigore sì-rigore no e finale incandescente tra Tottenham e United [FOTO e CLASSIFICA]

Un finale incandescente e qualche indecisione arbitrale, ma Tottenham-Manchester United finisce 1-1. Si illudono i padroni di casa, che vanno avanti alla mezz’ora con Bergwijn e provano a difendere il vantaggio. Non ci riescono per poco, perché solo all’80’ arriva il pari su rigore di Bruno Fernandes. Che può addirittura replicare dieci minuti dopo quando l’arbitro assegna ai Red Devils un altro penalty, salvo poi rivedere ed annullare al Var la sua decisione. Nella gare delle 19, facile tris a Domicilio del Southampton in casa del fanalino di coda Norwich. In alto la FOTOGALLERY con qualche immagine delle sfide, in basso il programma completo con risultati e classifica.

I RISULTATI

Norwich-Southampton 0-3

Tottenham-Manchester United 1-1

LA CLASSIFICA