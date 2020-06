Benevento, questa sera puoi già festeggiare: il programma completo della giornata di Serie B

Risultati Serie B – Giornata numero 30 del campionato cadetto. Tutte in campo questa sera alle 21, ma potrebbe esserci già il primo verdetto: la promozione matematica del Benevento. In caso di vittoria a Empoli, infatti, i giallorossi festeggerebbero con largo anticipo il salto in Serie A. Vediamo di seguito il programma completo del turno con risultati e classifica.

I RISULTATI

VENERDI’

ore 21

Trapani-Pordenone

Chievo-Spezia

Cremonese-Cosenza

Empoli-Benevento

Entella-Salernitana

Frosinone-Cittadella

Juve Stabia-Livorno

Perugia-Crotone

Pisa-Pescara

Venezia-Ascoli

LA CLASSIFICA