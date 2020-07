Risultati Serie B, 31ª giornata -Il Benevento vince e conquista la A, suicidio Spezia, pari Crotone: la classifica aggiornata

Risultati Serie B 31ª giornata – Il Benevento può finalmente festeggiare: è matematicamente in Serie A! Questo il primo verdetto, nettamente in anticipo, della Serie B 2019-2020. I sanniti battono la Juve Stabia per 1-0 con una rete di Sau, nonostante l’inferiorità numerica dal 24′. Crotone raggiunto dall’Ascoli e fermato sull’1-1. Harakiri Spezia, che perde in casa contro il Pisa e viene agganciato dal Cittadella, vittorioso 2-0 col Perugia. Vincono anche Chievo, Venezia ed Entella, pari invece tra Cosenza e Trapani e tra Pescara ed Empoli. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

I RISULTATI

LUNEDI’

ore 18.45

Salernitana-Cremonese 3-3

ore 21.00

Ascoli-Crotone 1-1

Benevento-Juve Stabia 1-0

Chievo-Frosinone 2-0

Cittadella-Perugia 2-0

Cosenza-Trapani 2-2

Livorno-Venezia 0-2

Pescara-Empoli 1-1

Pordenone-Entella 2-0

Spezia-Pisa 1-2

LA CLASSIFICA