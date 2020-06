Ecco la Serie C, si riparte dopo l’emergenza Covid: il programma di oggi. Playout e finale di Coppa

Risultati Serie C – Dopo Serie A e B, anche la Serie C riparte dopo l’emergenza Covid-19. Non si tratta della stagione regolare, ma degli spareggi e della finale di Coppa Italia. La regular season si è infatti fermata a prima dello scoppio della pandemia e lo scorso 8 giugno ha decretato promozioni e retrocessioni. Restano da convalidare gli altri verdetti, ma tramite playoff e playout. Proprio le sfide per non retrocedere cominceranno nella giornata di oggi, mentre la sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23. Di seguito il programma completo.

SABATO 27 GIUGNO

Playout

ore 17:30

ArzignanoChiampo-Imolese

Pianese-Pergolettese

ore 18:00

Rende-Picerno

ore 18:30

AJ Fano-Ravenna

ore 19:00

Bisceglie-Sicula Leonzio

ore 20:00

Olbia-Giana Erminio

Finale Coppa Italia

ore 20.45

Ternana-Juventus U23