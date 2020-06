“E’ una roba senza senso. Mike Tyson potrebbe morire sul ring”: la preoccupazione del pugile

Opinioni discordanti sull’incontro di pugilato tra Tyson Fury e Mike Tyson. C’è chi, come il presidente della WBC Mauricio Sulaiman, non vede l’ora, e chi, come il campione ad interim dei pesi massimi Dillian Whyte, lancia un chiaro avvertimento. Il pugile inglese, di origini giamaicane, ha detto la sua a ‘Talksport’, senza usare giri di parole: “È una cosa sciocca. Mike Tyson potrebbe morire sul ring. Si sta parlando di un combattimento tra un uomo di 31 anni e uno di 53, è una roba che non ha senso e che non dovrebbe essere incoraggiata. Cosa succederebbe se morisse sul ring? Abbiamo già buttato molto fango su questo sport, non ne abbiamo più bisogno. Va bene guardare qualcuno che faccia un video di un paio di minuti su Instagram, ma tornare e combattere 12 round è un po’ diverso. A quell’età la tua mente ti dice una cosa e il corpo ne fa un’altra. Sei una leggenda, una leggenda vivente. Resta così. Ma c’è anche da dire che non conosciamo la situazione economica delle persone, non sappiamo cosa stiano facendo o cosa abbiano fatto in passato. Forse ha voglia di mettersi alla prova, ma ci sono tanti altri modi più facili che tornare e combattere con giovani affermati. Potrebbe farsi male seriamente, questa è la mia più grande preoccupazione”.